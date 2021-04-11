فيديو.. الأحمري يوضح آلية اختبارات التعليم الجامعي

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

أوضح المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي بوزارة التعليم طارق الأحمري مدى استعدادات الجامعات للاختبارات الحضورية وجاهزية منصاتها للاختبارات المُحددة عن بعد، وإلزامية الوزارة لمنسوبي الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بأخذ لقاح كورونا استعداداً للعام الدراسي المقبل.

وقال الأحمري رداً على سؤال “المواطن” خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، إنه لدى الوزارة البنية التحتية والتقنية قبل وبعد جائحة كورونا ولدى الجامعات اختبارات حضورية وتقوم الجامعات بتعقيم المباني والقاعات الدراسية باستمرار وضمان وجود التباعد لسلامة لجميع الطلاب والطالبات.

لقاح كورونا:

وفيما يخص اللقاح، حث الأحمري الجميع من منسوبي التعليم وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والطالبات بأخذ اللقاح وفق الجدول الزمني المُعد بذلك لضمان سلامة الجميع وانتظام العملية التعليمية.

آلية الاختبارات:

في سياق آخر، أكد الأحمري أنه بالنسبة إلى الاختبارات فأصلها عن بعد ما لم تنفذ الجامعات ما تراه وفقًا للجان التي تم تشكيلها منذ بداية الجائحة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، مشدداً على أهمية عدم حضور الطلاب إلى الجامعات في حالة مخالطة مصاب بكورونا أو الشعور بأعراض الفيروس حرصاً على صحة الجميع في الحرم الجامعي.

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