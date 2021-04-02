فيديو.. الزعاق : الأمطار الصيفية مستمرة طوال رمضان

المواطن- الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق أن يستمر موسم الأمطار الصيفية طوال شهر رمضان المبارك 1442 هـ.

موسم الأمطار الصيفية سيستمر معنا طوال شهر #رمضان

وهي أمطار السماك وتعتبر من أهم الفترات للربيع الصيفي

والشوام يقولون (مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان) وأهلنا يقولون (يا الله بصيفية نرعى بها حولية ولا وسمية نرعى بها شتوية)

pic.twitter.com/AxFQWR7eBF — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) April 1, 2021

موسم الأمطار في رمضان

وقال الزعاق إن شهر إبريل أو الشهر الرابع من العام تتفتح فيه جميع الزهور وهو مشتق من كلمة لاتينية تشير إلى هذا المعنى موضوحًا أن موسم الأمطار الصيفية سيستمر طوال شهر رمضان.

وأوضح أن أمطار رمضان هي أمطار تسمى عند أهل البادية السماك وعند أهل الحضر بالمراويح، وتعتبر من أهم الفترات للربيع الصيفي مشيرًا إلى أن أهل الشام يقولون (مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان) وأهلنا يقولون (يا الله بصيفية نرعى بها حولية ولا وسمية نرعى بها شتوية).

حالة الطقس غدًا

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية.

كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا على وسط وشرق وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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