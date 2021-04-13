فيديو.. الشيخ السديس يغالب دموعه في صلاة الوتر الأولى في رمضان

المواطن - الرياض

غالب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، دموعه في صلاة الوتر الأولى من رمضان في المسجد الحرام مساء أمس الاثنين.

الشيخ السديس يؤم المصلين في صلاة الوتر:

وكان الشيخ السديس أم المصلين في صلاة العشاء وفي التسليمتين الأخيرتين من صلاة التراويح، فضلًا عن صلاة الشفع والوتر، وذلك في الليلة الأولى التي يتم فيها أداء صلاة التراويح في الحرم المكي وفق الإجراءات الاحترازية ولمن ثبت أنهم محصنون في تطبيق توكلنا.

الشيخ السديس يحث المصلين على التقيد بالاحترازات:

وعقب صلاة العشاء أوصى الشيخ السديس المسلمين بالتقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية عند القدوم إلى الحرمين الشريفين.

وذكر معاليه المسلمين بأن هذا الشهر جاء وما زالت جائحة كورونا في أنحاء العالم تكتنفه، وما زال يخيم على أحوال الناس فينبغي أن نتعاون مع ولاة أمرنا- حفظهم الله- ومع الجهات المعنية بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والحرص على صحتنا وصحة إخواننا المسلمين، وسلامة رواد الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن من أعظم مقاصد الشريعة حفظ الدين وحفظ النفس.

الحصول على لقاح كورونا:

ونصح معالي الرئيس عموم المسلمين قاصدي الحرمين الشريفين بسرعة المبادرة في أخذ اللقاحات والتحصين ضد هذا المرض والالتزام بالإجراءات الصحية، وذلك بارتداء الكمامة والحرص على التباعد الجسدي والمكاني وعدم التجمعات والحرص على التعقيم وغسل اليدين.

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