فيديو.. النمر يحذر من تناول كميات كبيرة من التمر عند الإفطار

المواطن - الرياض

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، مزايا وعيوب تناول التمر وحده عند الإفطار، مشيرًا إلى الطريقة الصحية التي يبدأ بها الصائم فطوره والطريقة التي يجب بها تناول السحور بشكل صحيح.

احذر تناول كميات كبيرة من التمر يوميا.. هذا هو الحد الأقصى بحسب وزنك#سوالف_رمضان#رمضان_كريم#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/yFnCHl7mUl — سوالف رمضان (@sayyidaty) April 14, 2021

تعويض الجسم من السوائل

وقال النمر في مداخلة مع قناة روتانا خليجية، إنه بعد صيام قد يمتد 15 ساعة فلا بد أولًا تعويض الجسم السوائل التي فقدها، محذرًا من البدء بالقهوة؛ لأن ذلك خطأ؛ لأن الكافيين يسبب إدارار البول ، أما عن التمر فقال إن التمر بالرغم من أنه به سكريات إلا أنه لا يوجد به مياه، بالتالي إذا تم تناول التمر بدون السوائل يرفع السكر لدى الإنسان ويسبب جفافًا أكثر؛ لذلك فالنصيحة هنا هي البدء بالماء ثم الشوربة أو السوائل أو الخضراوات التي تحتوى على كميات كبيرة من المياه مثل البطيخ وغيرها ثم بعد ذلك تناول البروتين واللحوم بكميات بسيطة.

الحد المسموح من التمر يوميًا

ولفت إلى أن كل تمرة تحتوي على 28 كالوري، فلو تناول الشخص 10 حبات تمر يحصل على 280 كالوري أو سعرة حرارية، مشيرًا إلى أن السعرات الحرارية التي يجب أن يحصل عليها الإنسان في اليوم تتراوح ما بين 1500-200 سعرة في اليوم بالتالي ما يحتويه التمر من السعرات عالٍ جدًا.

وأشار النمر إلى أن مرضى السكر ومن يعانون زيادة في الوزن ومن لا يمارسون الرياضة ينصحون بالابتعاد عن التمر.

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