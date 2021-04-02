فيديو.. جامعة الفيصل تكشف عن أول سيارة هجينة تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية

المواطن - الرياض

سلطت قناة الإخبارية الضوء على كشف جامعة الفيصل عن أول سيارة هجينة من إنتاجها تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية، وستشارك في ماراثون جنوب إفريقيا 2022.

فيديو | جامعة الفيصل تكشف عن أول سيارة هجينة من إنتاجها تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية وستشارك في ماراثون جنوب أفريقيا 2022#الإخبارية pic.twitter.com/qigvcf43vt — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 2, 2021

سيارة بالطاقة الشمسية والكهربائية:

وكانت جامعة الفيصل ممثلة بكلية الهندسة، قد كشفت يوم أمس اليوم الخميس، سيارة تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية تم إنتاجها بالتعاون مع شريك الجامعة شركة بوينج، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد آل هيازع، وممثلي الشركة.

وقال الدكتور آل هيازع في تصريح إلى وكالة “واس”: إنه عمل على هذا المشروع طلاب وطالبات كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية والصناعية والتقنية بالجامعة واستغرق عدة سنوات، وقد هيأت الجامعة البيئة والشراكات المناسبة لإتمام العمل على أكمل وجه، مؤكدًا أن الجامعة تركز على دعم مبادرات ومشاريع الطلاب، بوصفها جزءًا من بناء شخصية الطالب والطالبة.

مسابقات دولية:

وأشار إلى أنه نتاج هذا العمل سيكون بمثابة مشاركات في المسابقات الدولية ونشر للأبحاث العلمية، مفيدًا بأنه مشروع متكامل ومساهمة تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح المشرف على المشروع المساعد في كلية الهندسة الدكتور أحمد عطيفي من جهته، أن المشروع بدأ عام 2015/ 2016 أكاديميًّا، بدعم من مركز البحث العلمي بالجامعة، ونفذ على أعلى درجة من الكفاءة، ويمكن لهذه السيارة أن تقطع مسافة تصل 2500 كيلومتر، بسرعة تصل إلى أكثر من 80 كيلومترًا في الساعة.

ولفت الانتباه الدكتور أحمد عطيفي إلى الخامات اختيرت بعناية، وقد عمل الطلاب على الأجهزة الميكانيكية والكهربائية والتقنية بأنفسهم لتحقيق الهدف المطلوب من صناعة هذه السيارة، مؤكدًا أن السيارة ستشارك في مسابقة ماراثون في جنوب إفريقيا عام 2022.

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