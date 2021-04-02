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فيديو.. حادث قطار مروع في تايوان يودي بحياة العشرات 
خرج عن القضبان بعد سقوط شاحنة عليه

فيديو.. حادث قطار مروع في تايوان يودي بحياة العشرات 

2021/04/02
الساعة 12:26 مساءً
- ‎فيالعالم
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فيديو.. حادث قطار مروع في تايوان يودي بحياة العشرات  حادث قطار في تايوان
المواطن - متابعة

قالت وزارة النقل في تايوان، إن 36 شخصًا على الأقل، لقوا حتفهم بعد خروج قطار عن القضبان في نفق، شرق البلاد، اليوم الجمعة، مضيفة أن 72 آخرين أُصيبوا في الحادث، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

 

وأوضحت إدارة الإطفاء في تايوان أن القطار الذي كان متجهًا إلى تايتونغ خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين، مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق.

ووقع الحادث بالقرب من منطقة توروكو جورج في تايوان ذات المناظر الخلابة في حوالي الساعة 9 صباحًا في عطلة عامة، وذكرت وسائل إعلام أن 350 راكبًا كانوا على متن القطار.

فيديو.. حادث قطار مروع في تايوان يودي بحياة العشرات 
حادث قطار في تايوان

شاحنة هي السبب في الحادث

وأفادت الأنباء أن شاحنة سقطت من جرف أعلى على القضبان حيث اصطدم بها قطار كان يخرج من نفق، ومع استمرار انحصار معظم القطار في النفق، اضطر الركاب الهاربون إلى تسلق الأبواب والنوافذ والأسقف للوصول إلى بر الأمان.

وقالت إدارة الإنقاذ بمحافظة هوالين إن الشاحنة اصطدمت على ما يبدو بعد خروج القاطرة، مما تسبب بضرر بالغ لأول 5 عربات.

فيديو.. حادث قطار مروع في تايوان يودي بحياة العشرات 

أشخاص يتسلقون القطار هربًا من الحادث

وأظهرت لقطات تلفزيونية وصور نشرها أشخاص في مكان الحادث على الموقع الإلكتروني للوكالة المركزية للأنباء الرسمية أشخاصا يتسلقون الباب المفتوح لعربة سكة حديد خارج مدخل النفق مباشرة.

فيديو.. حادث قطار مروع في تايوان يودي بحياة العشرات 
حادث قطار في تايوان

فيديو.. حادث قطار مروع في تايوان يودي بحياة العشرات 


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