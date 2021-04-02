فيديو.. حادث قطار مروع في تايوان يودي بحياة العشرات 

المواطن - متابعة

قالت وزارة النقل في تايوان، إن 36 شخصًا على الأقل، لقوا حتفهم بعد خروج قطار عن القضبان في نفق، شرق البلاد، اليوم الجمعة، مضيفة أن 72 آخرين أُصيبوا في الحادث، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأوضحت إدارة الإطفاء في تايوان أن القطار الذي كان متجهًا إلى تايتونغ خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين، مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق.

ووقع الحادث بالقرب من منطقة توروكو جورج في تايوان ذات المناظر الخلابة في حوالي الساعة 9 صباحًا في عطلة عامة، وذكرت وسائل إعلام أن 350 راكبًا كانوا على متن القطار.

شاحنة هي السبب في الحادث

وأفادت الأنباء أن شاحنة سقطت من جرف أعلى على القضبان حيث اصطدم بها قطار كان يخرج من نفق، ومع استمرار انحصار معظم القطار في النفق، اضطر الركاب الهاربون إلى تسلق الأبواب والنوافذ والأسقف للوصول إلى بر الأمان.

وقالت إدارة الإنقاذ بمحافظة هوالين إن الشاحنة اصطدمت على ما يبدو بعد خروج القاطرة، مما تسبب بضرر بالغ لأول 5 عربات.

أشخاص يتسلقون القطار هربًا من الحادث

وأظهرت لقطات تلفزيونية وصور نشرها أشخاص في مكان الحادث على الموقع الإلكتروني للوكالة المركزية للأنباء الرسمية أشخاصا يتسلقون الباب المفتوح لعربة سكة حديد خارج مدخل النفق مباشرة.

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