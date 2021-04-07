فيديو.. رئيس تداول يكشف موعد طرح أسهم المجموعة للاكتتاب

المواطن- الرياض

كشفت هيئة السوق المالية تداول عن موعد الإدراج الخاص بها وآليات هذا الإدراج وخططه، بعدما تم الكشف اليوم عن تحولها إلى مجموعة قابضة تضم 4 شركات.

موعد إدراج تداول:

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، محمد الرميح، اليوم الأربعاء، في مداخلة مع قناة الإخبارية: إنه سيتم الطرح في النصف الثاني من العام الجاري، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًّا العمل على التفاصيل النهائية من حيث حجم الطرح والتعاقد مع الاستشاريين المختصين.

وأوضح الرميح أن الطرح سيكون مميزًا، وسيتم إعلان التفاصيل في حينه بعد الاتفاق مع الأطراف المحليين، حيث إن الشركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

التحول إلى مجموعة قابضة:

وكانت السوق المالية السعودية أعلنت اليوم تحولها لتصبح شركة قابضة باسم (مجموعة تداول السعودية القابضة)، بهيكل جديد يدعم تنمية مستقبل السوق المالية السعودية ويضمن استمرارية تطورها، وكخطوة أخرى نحو جاهزية المجموعة للطرح العام الأولي المتوقعة خلال العام الحالي 2021، كما أعلنت أيضًا تدعيم أعمال الشركة القابضة في مجال الابتكار التقني من خلال إطلاق شركة (وامض)، وهي شركة جديدة متخصصة بتوفير الحلول التقنية القائمة على الابتكار.

4 شركات في المجموعة:

وتضم (مجموعة تداول السعودية) أربع شركات تابعة هي: (تداول السعودية) كسوق للأوراق المالية، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة (وامض) الجديدة المتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار، وذلك في خطوة ستسهم بشكل جوهري في مسيرة تطوير سوق مالية متقدمة وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ودعم تنمية الاقتصاد السعودي.

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