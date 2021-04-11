فيديو.. شاهد نزالات نارية في عرض WrestleMania 37

المواطن- متابعة

شهد عرض اليوم الأحد من WrestleMania 37 راسلمينيا 37 نزالات نارية بين مصارعي WWE، كما شهد أيضًا حضورًا جماهيريًا للمرة الأولى منذ عام؛ بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).

ويقام عرض راسلمينيا على يومين، فجر يوم الأحد وفجر يوم الاثنين، بسبب الإجراءات المتبعة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

النزال الأول في عرض WrestleMania 37

ونجح بوبي لاشلي في الفوز على درو ماكنتير، بعد مباراة قوية بين المصارعين، وقام لاشلي بتنفيذ حركة الإخضاع ليواصل الاحتفاظ بلقب WWE.

النزال الثاني

وفي النزال الثاني، نجح أي جي ستايلز في حسم اللقب لصالحه بعد تغلبه على فريق نيو داي وأموس، ليحصل بذلك على لقب زوجي الفرق لعرض الرو.

وفي المواجهة الثالثة، نجح سيزارو في الفوز على سيث رولينز، كما نجح برون سترومان في الفوز على شين مكمان بعد تثبيته في المباراة داخل القفص الحديدي.

وحقق فريق نتاليا وتامينا الفوز على ذا رايوت سكواد لتصبحا المصنفتين الجديدتين لمواجهة البطلتين نايا جاكس وشاينا بازلر في الليلة الثانية من ريسلمانيا 37.

بيانكا بلير تصنع التاريخ

وفي الحدث الرئيسي على لقب سيدات سماك داون، صنعت بيانكا بلير التاريخ مرة أخرى لتتوج باللقب بعد تغلبها على ساشا بانكس.

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