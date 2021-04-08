فيديو صادم.. سحلية عملاقة تثير الذعر في سوبر ماركت !

المواطن- متابعة

وثق مقطع فيديو اللحظة التي دخلت فيها سحلية عملاقة يبلغ طولها نحو مترين إلى سوبر ماركت بمدينة ناخون باتوم بـ تايلاند؛ حيث تسلقت أحد الرفوف بحثًا عن الطعام.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أثارت هذه السحلية حالة من الذعر لدى المتسوقين، حيث اختبأ الموظفون والعملاء خلف المناضد ورفوف العرض؛ بينما كان الوحش يتجول في السوبر ماركت ويرمي علب الطعام والشراب على الأرض.

وأوضح التقرير أن أحد العاملين أبلغ رجال الشرطة الذين تواصلوا مع متخصصين بالتعامل مع الزواحف ليصطادوا السحلية العملاقة.

حيوانات خطيرة

وقال أحد العملاء، نارومبا تانجسين: توقفت عند المتجر لشراء بعض البقالة ثم رأيت سحلية ضخمة بالداخل، كان الحيوان قريبًا جدًّا من المنتجات التي أريدها، لذا بقيت خارج السوبر ماركت والتقطت الفيديو على هاتفي عبر الزجاج.

وأضاف: أنها حيوانات خطرة، خاصة عندما تكون غاضبة، الآن أعتقد أن المتاجر بها كل شيء، حتى السحالي.

ووصل فريق الإنقاذ إلى المتجر الواقع على مشارف العاصمة بانكوك، وسحب السحلية من المتجر قبل نقلها بعيدًا إلى الشجيرات القريبة من المتجر، وعلى الرغم من هياجها في متجر البقالة؛ إلا أنها لم تتمكن من تناول أي طعام.

ويعتقد أن الحيوان الضخم كافح للعثور على الطعام في الخارج بعد شهور من الطقس الجاف مع القليل من الأمطار.

السحالي الآسيوية

وتعيش السحالي الآسيوية في تايلاند قرب المسطحات المائية في القنوات والبرك بالمدن الكبيرة في تايلاند؛ حيث تتغذى على الأسماك والثعابين والضفادع وبقايا الطعام التي يتركها الإنسان، وتكون عدوانية عندما تتعرض للتهديد.

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