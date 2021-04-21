فيديو صادم.. متسوقة تجد ثعبانًا بين منتجات الطعام

المواطن- متابعة

التقطت متسوقة مقطع فيديو صادمًا لـ ثعبان يزحف بين منتجات الطعام في أحد أشهر سلاسل المتاجر الأمريكية، وقد بدا للوهلة الأولى وكأنه عمود في غير موضعه لكن الحقيقة كانت صادمة.

وقالت السيدة ديان دوبر، من كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة: في سلسلة متاجر تارجت الأمريكية، نتوقع أن نرى مجوهرات تأخذ شكل الأفاعي، أو حتى منتجات مصنوعة من جلد الثعبان مثل الأحذية أو الحقائب، لكن أن نرى ثعبانًا حقيقيًا فوق الطعام فهو أمر غير مألوف بالتأكيد.

وتابعت السيدة السبعينية: في البداية، اعتقدت أنه عمود وُضع في غير موضعه، ثم لاحظت لمعان الجلد فظننتها لعبة أطفال، لكن عند التدقيق أكثر وجدته حقيقيًا ومع ذلك اعتقدت أنها مزحة من أحدهم مثلما يحدث في برامج الكاميرات الخفية.

وأضافت: انتهى بي الأمر وأنا أخرج كاميرتي لتصوير الحدث لكن في النهاية أدركت أن ما يحدث حقيقي تمامًا وكانت لحظة الإدراك هذه هي عندما زحفت الأفعى وأخرجت لسانها مصدرة صوت فحيحها المميز.

واستطردت ديان أنها فور ما أدركت ذلك استنجدت بمن حولها من المساعدين والموظفين في السوبر ماركت، وقد أوضحوا لها أنه ليس ثعبانًا سامًا أو خطرًا، بل كان من فصيلة ثعبان الجرذان وقد قاموا بإزالته وإعادته إلى الطبيعة.

رد فعل متجر تارجت



وقال متجر تارجت إنهم قاموا بتعقيم المكان وجلبوا شركة لمكافحة الآفات لإجراء تقييم كامل للمتجر.

انتهاء فترة السبات

ووفقًا لخبير حيوانات في جامعة كارولينا الشمالية فإن هذه الثعابين خرجت من فترة السبات وتبحث عن طعام أو عن شريك للتزاوج.

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