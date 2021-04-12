فيديو.. صلاة التراويح الأولى من رمضان في المسجد الحرام

المواطن - الرياض

أدت جموع المصلين صلاة التراويح الأولى من رمضان في المسجد الحرام الليلة، بعد أداء صلاة العشاء، وذلك وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدول صلاة التراويح الأولى في المسجد الحرام:

وقد أم المصلين في الحرم المكي خلال الثلاث تسليمات الأولى من صلاة التراويح الليلة، فضيلة الشيخ بندر بليلة، أما فضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس فقد أم المصلين في التسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر.

التقيد بالإجراءات الاحترازية:

وفي كلمة له بعد صلاة العشاء الأولى من رمضان، حث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مرتادي المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية، خاصة وضع الكمامات والتقيد بالتباعد الاجتماعي وتطبيق البروتوكولات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

السماح بأداء التراويح في الحرمين الشريفين:

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

مدة صلاة التراويح:

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أصدر أمس تعميمًا بجمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء، وألا تتجاوز 30 دقيقة في كافة مساجد المملكة.

وقال الوزير في تعميم إلى جميع مسؤولي الوزارة وأئمة المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة: إنه إشارة إلى برقية وزير الصحة رقم 1643094 المؤرخة في 29/ 8/ 1442هـ، والتي تضمنت الإفادة بأن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة.

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