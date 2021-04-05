فيديو.. فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا

المواطن- متابعة

ارتفع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار الاستوائي سيروجا في سلسلة من الجزر الإندونيسية إلى ما لا يقل عن 55 شخصًا، في الوقت الذي ما زال فيه 40 شخصًا مفقودين.

وأكدت ذلك وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الاثنين، وأضافت أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 400 شخص في إقليم نوسا تينجارا المؤلف من عدة جزر، بعد أن تعرضت منازلهم لفيضانات وانهيارات أرضية ورياح عاتية، وسط هطول أمطار غزيرة سببها الإعصار.

Video shows homes and bridges being swept away in Indonesia and East Timor as torrential rain brought landslides and floods to the region, leaving dozens dead. pic.twitter.com/VlJ7Hl0oOb — SBS News (@SBSNews) April 5, 2021

انهيار الجسور وغرق سفينة

وذكرت الوكالة أن عدة جسور انهارت، وسقطت أشجار وسدت بعض الطرق، وغرقت سفينة واحدة على الأقل، حيث تسبب الإعصار أيضًا في حدوث موجات بحرية عالية، مما يعقد عمليات البحث والإنقاذ.

tw // flood, landslide There was a tragedy in one of the areas of Indonesia so INA teumes can’t help us in hyping the tags. Please include them in your prayers and hope for things to get better soon 🙏🏻 #PrayForNTTpic.twitter.com/pAA5aXOXhT — 하루도비 (@harudobbie) April 4, 2021

أنباء عن ارتفاع عدد القتلى

وقال مسؤولون محليون إن عدد القتلى ارتفع إلى أكثر من 100، لكن وكالة إدارة الكوارث قالت إنه لا يمكنها تأكيد ذلك.

وأعلنت وكالة الأرصاد الإندونيسية أن إعصار سيروجا اجتاح بحر سافو بجنوب غربي جزيرة تيمور في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، محذرة من أنه قد يؤدي إلى مزيد من الأمطار والأمواج والرياح.

Torrential rains, floods kill 75 in Indonesia and Timor-Leste, as communities turn into wastelands. Dozens missing, thousands in shelters 125m Indonesians live at risk of landslides, exposed to worsening frequency, intensity, and impacts of extreme weather#climaterefugees pic.twitter.com/vzMng6D5bD — Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) April 5, 2021

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلد من 1,534,255 حالة إصابة بفيروس كورونا لتكون بذلك البلد الـ 20 من حيث معدل الإصابات حول العالم، وتُوفي 41,669 شخصًا بينما تعافى 1,375,877 شخصًا.

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