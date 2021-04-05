‎الرئيسية
العالم
فيديو.. فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا
أودت بحياة 55 شخصًا

فيديو.. فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا

2021/04/05
الساعة 1:33 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
فيديو.. فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا
المواطن- متابعة

ارتفع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار الاستوائي سيروجا في سلسلة من الجزر الإندونيسية إلى ما لا يقل عن 55 شخصًا، في الوقت الذي ما زال فيه 40 شخصًا مفقودين.

وأكدت ذلك وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الاثنين، وأضافت أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 400 شخص في إقليم نوسا تينجارا المؤلف من عدة جزر، بعد أن تعرضت منازلهم لفيضانات وانهيارات أرضية ورياح عاتية، وسط هطول أمطار غزيرة سببها الإعصار.

انهيار الجسور وغرق سفينة 

وذكرت الوكالة أن عدة جسور انهارت، وسقطت أشجار وسدت بعض الطرق، وغرقت سفينة واحدة على الأقل، حيث تسبب الإعصار أيضًا في حدوث موجات بحرية عالية، مما يعقد عمليات البحث والإنقاذ.

أنباء عن ارتفاع عدد القتلى 

وقال مسؤولون محليون إن عدد القتلى ارتفع إلى أكثر من 100، لكن وكالة إدارة الكوارث قالت إنه لا يمكنها تأكيد ذلك.

وأعلنت وكالة الأرصاد الإندونيسية أن إعصار سيروجا اجتاح بحر سافو بجنوب غربي جزيرة تيمور في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، محذرة من أنه قد يؤدي إلى مزيد من الأمطار والأمواج والرياح.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلد من 1,534,255 حالة إصابة بفيروس كورونا لتكون بذلك البلد الـ 20 من حيث معدل الإصابات حول العالم، وتُوفي 41,669 شخصًا بينما تعافى 1,375,877 شخصًا.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :