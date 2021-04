فيديو.. فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا

المواطن- متابعة

ارتفع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار الاستوائي سيروجا في سلسلة من الجزر الإندونيسية إلى ما لا يقل عن 55 شخصًا، في الوقت الذي ما زال فيه 40 شخصًا مفقودين.

وأكدت ذلك وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الاثنين، وأضافت أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 400 شخص في إقليم نوسا تينجارا المؤلف من عدة جزر، بعد أن تعرضت منازلهم لفيضانات وانهيارات أرضية ورياح عاتية، وسط هطول أمطار غزيرة سببها الإعصار.

Video shows homes and bridges being swept away in Indonesia and East Timor as torrential rain brought landslides and floods to the region, leaving dozens dead. pic.twitter.com/VlJ7Hl0oOb

وذكرت الوكالة أن عدة جسور انهارت، وسقطت أشجار وسدت بعض الطرق، وغرقت سفينة واحدة على الأقل، حيث تسبب الإعصار أيضًا في حدوث موجات بحرية عالية، مما يعقد عمليات البحث والإنقاذ.

There was a tragedy in one of the areas of Indonesia so INA teumes can’t help us in hyping the tags. Please include them in your prayers and hope for things to get better soon 🙏🏻 #PrayForNTTpic.twitter.com/pAA5aXOXhT

