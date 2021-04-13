فيديو.. قصة احتجاز الحرس الثوري أسرة القائم بالأعمال السعودي 1987

المواطن - الرياض

كشف السفير المفوض السابق رضا النزهة والذي كان يشغل منصب قنصل السعودية في سفارة المملكة في إيران عام 1987 قصة احتجاز الحرس الثوري الإيراني لأسرة القائم بالأعمال السعودي بعد محاولة حجاج إيران احتلال الحرم المكي.

محاولة احتلال الحرم المكي

وقال السفير النزهة خلال استضافته في برنامج اللقاء من الصفر على قناة MBC إنه بعد أيام من محاولة الحجاج الإيرانيين احتلال الحرم المكي، كان في طريقه إلى طهران رفقة أحد أبناء القائم بالأعمال السعودي وبعد وصوله المطار وتقديم جوازات السفر إلى المسؤول في المطار لم يتم السماح لهم بالدخول بالرغم من أنهم يحملون جوازات سفر دبلوماسية.

قصة احتجاز الحرس الثوري الإيراني أسرة القائم بأعمال السفارة السعودية في طهران والقنصل السابق #رضا_النزهة بعد حادثة الحج تابع جميع الحلقات على Shahid VIPhttps://t.co/KON1SCnUnu@redaalnuzha#اللقاء#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/T0gJnxeviq — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 13, 2021

الحرس الثوري يهين الدبلوماسيين

وتابع السفير السابق أنه بعد دقائق تم استدعاؤه إلى غرفة بها أحد ضباط الحرس الثوري وسأله عبر مترجم عن سبب قتل الحجاج الإيرانيين، فردّ السفير أن السعودية لا تقتل الحجيج بل تقدم لهم المساعدة والدعم منذ لحظة وصولهم أرض المملكة حتى المغادرة فما كان من ضابط الحرس الثوري إلا أن صفعه على وجهه بقوه ودفعه حتى سقط على الأرض.

وأضاف السفير الإيراني أن زوجة القائم بالأعمال كانت في المطار في انتظار ابنها ولما تأخر في الخروج دخلت الصالة للبحث عنه فتم احتجازها معهم مشيرًا إلى أنهم تركوا جالسين على الأرض بلا ماء ولا طعام لمدة 4 ساعات بالرغم من وجود طفل صغير بينهم.

الفخ الذي نصبه الحرس الثوري الإيراني لأسر الدبلوماسيين السعوديين بعد خروجهم من مطار طهران عام 87 ميلاديا تابع جميع الحلقات على Shahid VIPhttps://t.co/8oUBl0In5O@redaalnuzha#رضا_النزهة #اللقاء#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/YyCmhGPt8V — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 13, 2021

وبعد فترة تم نصب كمين لهم حيث أوهموهم في المطار بأنه سيتم تأمين مركبتي أجرة لإجلائهم من المطار حفاظًا على سلامتهم حيث لن تقلهم سيارة السفارة لأنها تحمل لوحات دبلوماسية.

لحظة اختطاف القنصل السعودي السابق من الحرس الثوري الإيراني في طهران تابع جميع الحلقات على Shahid VIPhttps://t.co/M7rVMREHcO@redaalnuzha#رضا_النزهة #اللقاء#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/SjW0mvFGOA — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 13, 2021

وأضاف السفير أنه بالفعل تم توفير سيارتي تاكسي لنقلهما لكن في الطريق تفاجأوا بخروج مجموعة من الأشخاص عليهم وقطعوا عليهم الطريق وضربوا ابن القائم بالأعمال ضربًا مبرحًا واعتدوا على القنصل حتى أصيب إصابات بليغة.

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