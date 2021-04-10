فيديو مؤثر.. طفلة مختنقة تعود للحياة بعد تدخل سريع من الطبيب

المواطن - متابعة

تمكن طبيب فلسطيني من إنقاذ طفلة هرع بها والداها إلى المستشفى نتيجة تعرضها للاختناق، حيث أظهر مقطع فيديو صورته كاميرات المستشفى انهيار والد ووالدة الطفلة ظناً منهما أنها فارقت الحياة.

التدخل السريع أنقذ الطفلة:

وبين الفيديو بأن الطبيب سارع فور وصول الأبوين إلى قسم الطوارئ لحمل الطفلة ووضعها بطريقة معينة ما يسمح لها بالتنفس مجدداً.

انهيار تام لوالدها:

ويظهر الأب في المقطع المرئي وهو منهار بشكلٍ كامل ويتوسل إلى الطبيب ليطمئنه على فلذة كبده التي اعتقد لوهلة أنها توفيت.

والدتها فقدت أعصابها:

كما تظهر والدة الطفلة فاقدة لأعصابها وهي تحاول معرفة مصير ابنتها، إلا أن الطبيب تمكن من إنقاذ الصغيرة محافظاً على هدوئه ومؤدياً لواجبه على أكمل وجه.

فيديو يُدمي القلوب:

وتداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي الفيديو الذي قالوا إنه يدمي القلب ويحبس الأنفاس لما فيه من مشاعر خوف وحرص وحب الأب والأم على ابنتهما.

ردة فعل الطبيب الشجاع:

كما أبدى متداولو المقطع إعجابهم بردة فعل الطبيب الذي ظهر متماسكاً وحاول تهدئة الأهل، إلا أنه في نهاية الفيديو لم يستطع إخفاء مشاعره وجلس على الأرض وهو يحمل الطفلة بعد تنفسها من جديد.

طبيب ينقذ طفلة تعرضت للاختناق

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