فيديو.. ماذا تعرف عن الياميش وتاريخه؟

المواطن - متابعة

بدأ شهر رمضان المبارك، بالعديد من الدول العربية، وتحرص العائلات على تطبيق الطقوس خلال أيام الشهر الكريم، منها طقوس الأكل والياميش.

الياميش:

وتناولت قناة “الغد”، في تقرير مصور لها، بثته عبر شاشتها الفضائية، معلومات عن الياميش، والتأكيد أن البلح والفواكه المجففة ومختلف أنواع المكسرات قائمة ياميش رمضان التي لا غنى عنها في مصر، هذه المكونات تدخل في صنع الخشاف، أشهر المشروبات لإفطار الصائمين.

وعرف المصريون القدماء حفظ الفواكه وتجفيفها، كما أن الروايات التاريخية اختلفت حول أصل تسمية “ياميش”، البعض قال إنها مشتقة من اللغة التركية وأدخلها العثمانيون إلى المائدة المصرية، رواية أخرى أكدت أنها كلمة مشتقة من اللهجة المصرية في فترة الفاطميين، حيث ظهرت أسواق الياميش الرمضاني.

مسميات مختلفة:

وأشار التقرير، إلى أن هذا الطقس موجود في البلدان العربية تحت مسميات مختلفة، في المغرب فاكية رمضان، وفي تونس جرمشيات رمضان، وفي العراق هناك أطباق تستخدم نفس المكونات من الفواكه المجففة والمكسرات يطلق عليها “الزبيبة” و”الطرشانة”.

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