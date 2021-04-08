فيديو مرعب .. الأمواج تتقاذف سفينة شحن هولندية محملة بالنفط

المواطن - متابعة

لا تزال الأمواج العاتية تتقاذف سفينة شحن هولندية كانت تنجرف قبالة سواحل النرويج، بعد إجلاء طاقمها في وقت سابق؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأظهر مقطع فيديو الأمواج وهي تحرك السفينة بشدة حتى كادت أن تميل على جانبها.

إنقاذ طاقم سفينة شحن هولندية:

وكانت سفينة الشحن الهولندية “Eemslift Hendrika”، التي تحمل على متنها 12 شخصًا، أطلقت إشارة استغاثة، بعد أن كادت تغرق بسبب سرعة الرياح وهيجان البحر قبالة سواحل النرويج.

وقد تمكنت طائرة مروحية من إجلاء طاقم السفينة، إلا أن خطر انقلابها لا يزال قائمًا، وهي محملة بالنفط.

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