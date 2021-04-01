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فيديو.. مهربان يلقيان طفلتين من أعلى جدار عند الحدود الأميركية !
كان من الممكن أن تتعرضا لساعات من ظروف الصحراء القاسية 

فيديو.. مهربان يلقيان طفلتين من أعلى جدار عند الحدود الأميركية !

2021/04/01
الساعة 2:03 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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فيديو.. مهربان يلقيان طفلتين من أعلى جدار عند الحدود الأميركية ! الجدار الحدودي
المواطن- متابعة

ألقيت طفلتان من الإكوادور (3 و5 أعوام) من جدار يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار عند الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، حسبما ذكرت الهيئة الأميركية للجمارك وحماية الحدود.

وأبلغ مشغل كاميرات المراقبة العناصر في مركز حراسة حدودي، الذين توجهوا إلى هذه المنطقة النائية في ولاية نيو مكسيكو الأميركية.

طول أعلى جدار حدودي

وقالت الهيئة الأمريكية في بيان: مساء الثلاثاء شاهد عنصر من سانتا تيريزا، مكلف بتشغيل الكاميرات، مهربا يلقي طفلتين من أعلى جدار حدودي يبلغ علوه نحو 4 أمتار.

وقد نقلت الطفلتان إلى مركز للهيئة في سانتا تيريزا في ولاية نيومكسيكو  للخضوع لفحوصات طبية، ومن ثم إلى مستشفى محلي في خطوة احترازية.

فيديو.. مهربان يلقيان طفلتين من أعلى جدار عند الحدود الأميركية !
إلقاء الطفلة الأولى

طريقة غير إنسانية 

وقالت مسؤولة الدورية، غلوريا تشافيز، في بيان: أنا مصدومة بالطريقة غير الإنسانية التي ألقى عبرها هؤلاء المهربون طفلتين بريئتين من أعلى جدار ارتفاعه 14 قدما، ولولا إنقاذهما لكانت تعرضت هاتان الشقيقتان لساعات لظروف الصحراء القاسية، بحسب وكالة أ ف ب الفرنسية.

فيديو.. مهربان يلقيان طفلتين من أعلى جدار عند الحدود الأميركية !
إلقاء الطفلة الثانية
فيديو.. مهربان يلقيان طفلتين من أعلى جدار عند الحدود الأميركية !
هروب الشخصين وترك الطفلتين وحدهما


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