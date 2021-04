فيديو.. مهربان يلقيان طفلتين من أعلى جدار عند الحدود الأميركية !

المواطن- متابعة

ألقيت طفلتان من الإكوادور (3 و5 أعوام) من جدار يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار عند الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، حسبما ذكرت الهيئة الأميركية للجمارك وحماية الحدود.

U.S. Border Patrol Agents rescued two toddlers who smugglers dropped from the top of a barrier approximately 14 feet high, before fleeing the area.

The minors were transported to a hospital for evaluation and are now in Border Patrol temporary holding. https://t.co/1TEQ91uSeK pic.twitter.com/WP5kxvllrb

