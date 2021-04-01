فيديو.. مهربان يلقيان طفلتين من أعلى جدار عند الحدود الأميركية !

المواطن- متابعة

ألقيت طفلتان من الإكوادور (3 و5 أعوام) من جدار يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار عند الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، حسبما ذكرت الهيئة الأميركية للجمارك وحماية الحدود.

U.S. Border Patrol Agents rescued two toddlers who smugglers dropped from the top of a barrier approximately 14 feet high, before fleeing the area. The minors were transported to a hospital for evaluation and are now in Border Patrol temporary holding. https://t.co/1TEQ91uSeK pic.twitter.com/WP5kxvllrb — ABC News (@ABC) March 31, 2021

وأبلغ مشغل كاميرات المراقبة العناصر في مركز حراسة حدودي، الذين توجهوا إلى هذه المنطقة النائية في ولاية نيو مكسيكو الأميركية.

طول أعلى جدار حدودي

وقالت الهيئة الأمريكية في بيان: مساء الثلاثاء شاهد عنصر من سانتا تيريزا، مكلف بتشغيل الكاميرات، مهربا يلقي طفلتين من أعلى جدار حدودي يبلغ علوه نحو 4 أمتار.

وقد نقلت الطفلتان إلى مركز للهيئة في سانتا تيريزا في ولاية نيومكسيكو للخضوع لفحوصات طبية، ومن ثم إلى مستشفى محلي في خطوة احترازية.

طريقة غير إنسانية

وقالت مسؤولة الدورية، غلوريا تشافيز، في بيان: أنا مصدومة بالطريقة غير الإنسانية التي ألقى عبرها هؤلاء المهربون طفلتين بريئتين من أعلى جدار ارتفاعه 14 قدما، ولولا إنقاذهما لكانت تعرضت هاتان الشقيقتان لساعات لظروف الصحراء القاسية، بحسب وكالة أ ف ب الفرنسية.

شارك الخبر







شارك الخبر