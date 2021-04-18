فيديو وصور.. إصابة 103 جراء انحراف قطار طوخ في مصر

المواطن - متابعة

أصيب ما لا يقل عن 103 أشخاص جراء انحراف قطار طوخ عن مساره، فيما تتواصل عملية إنقاذ العالقين بين عربات القطار.

تفاصيل حادث قطار طوخ

وقع الحادث في مدينة طوخ 35 كم شمالي القاهرة حيث انقلب القطار المتجه إلى مدينة المنصورة قادمًا من العاصمة المصرية بحسب ما أكده مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد لصحيفة أخبار اليوم المصرية.

وقال المصدر إن عجلات القطار انحرفت عن القضبان مما أدى إلى توقفه وتوقف الحركة على الخط بالكامل، مضيفًا أن الحادث لقطار مختلط، مكون من عربات مكيفة وعربات مميزة، وقد انفصلت عربتان عن القطار وانقلبت عربة، مما أسفر عن سقوط مصابين، وتوقفت الحركة على الخط المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وأوضح أنه تم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين للمستشفيات.

الدفاع المدني وعربات الإسعاف تحاول إنقاذ الموقف

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في تصريح له، أنه تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي)، مشيرًا إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات.

وأفاد مصدر أمني مصري أن القوات الأمنية وقوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية انتقلت إلى موقع الحادث لإنقاذ العالقين في حادث قطار طوخ سرعة نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطلب وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير تقريرًا عن وقائع خروج القطارات عن القضبان يشمل أسباب خروج القطار والخطط المستقبلية لتفادي هذه الأزمة، وذلك بعد تكرار وقائع خروج القطارات عن القضبان.

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