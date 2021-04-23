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فيديو وصور.. ضبط 2.4 مليون قرص إمفيتامين داخل شحنة رمان قادمة من لبنان
القبض على 5 مهربين بينهم 4 مواطنين ونازح

فيديو وصور.. ضبط 2.4 مليون قرص إمفيتامين داخل شحنة رمان قادمة من لبنان

2021/04/23
الساعة 1:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو وصور.. ضبط 2.4 مليون قرص إمفيتامين داخل شحنة رمان قادمة من لبنان
المواطن - الرياض

تمكنت مكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر داخل شحنة رمان قادمة من لبنان.

تفاصيل إحباط شحنة إمفيتامين

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت – بتوفيق الله – عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

إمفيتامين

 

ضبط المهربين

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح.
وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

إمفيتامين إمفيتامين


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