فيديو وصور.. ضبط 2.4 مليون قرص إمفيتامين داخل شحنة رمان قادمة من لبنان

المواطن - الرياض

تمكنت مكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر داخل شحنة رمان قادمة من لبنان.

#مكافحة_المخدرات تحبط محاولة تهريب (2,466,563) قرص إمفيتامين مخدر، وتضبطها، بالتنسيق مع الجمارك السعودية ، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان. #الحرب_على_المخدرات#واس_عام pic.twitter.com/Qqr5hi6igi — واس العام (@SPAregions) April 23, 2021

تفاصيل إحباط شحنة إمفيتامين

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت – بتوفيق الله – عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

ضبط المهربين

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

شارك الخبر







شارك الخبر