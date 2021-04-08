فيديو.. وميض أخضر غامض يدهش سكان دولة آسيوية

المواطن- متابعة

رصد أهالي عاصمة قيرغيزستان، بيشكيك، وميضًا أخضر غامضًا لم تتضح طبيعته إلى الآن، حيث نشرت إحدى قنوات تليغرام مقطع فيديو للظاهرة الغريبة.

ولم يرصد هذه الظاهرة سكان بيشكيك فحسب بل وسكان محافظات أخرى في قيرغيزستان وبعض البلدان المجاورة.

ظاهرة من الأفلام الخيالية

وقالت صحيفة سبوتنيك قرغيستان إن هذه الظاهرة قد تكون ناجمة عن تحليق جرم سماوي مجهول في سماء الليل بسرعة هائلة، ونقلت عن شهود عيان قائلًا إن الشهاب الطائر جعل السماء تتوهج بلون أخضر، وقارن السكان المحليون ما حدث بلقطات من الأفلام الخيالية.

مع ذلك فإن إدارة الطوارئ القرغيزية عجزت عن التعرف على الجرم السماوي الغامض، وافترض رجال الطوارئ أنه عبارة عن نيزك ساقط أو شظية من قمر صناعي أو جزء من الصاروخ الفضائي.

أسباب محتملة لظاهرة الوميض الغامض

وقال ناطق باسم إدارة الطوارئ إن الجرم السماوي لم يلحق أي ضرر بالسكان والمنشآت وإن رجال الطوارئ بدأوا في البحث عما تبقى من الضيف السماوي.

وقال نائب مدير معهد الفلك في أكاديمية العلوم الأوزبكية، يوسف جون تيلايف، في حديث أدلى به لوكالة نوفوستي الروسية إن هناك فرضيتين لانحدار تلك الظاهرة الطبيعة: إما إنها عبارة عن جزء من النفايات الفضائية أو المركبة الفضائية المستعملة أو قطعة من كويكب ظهرت في السماء ولم تنفجر.

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