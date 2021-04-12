المواطن - الرياض

سجلت كاميرا مراقبة مقطع فيديو يوثق لحظة سرقة سيارة بالدمام في حي الفرسان بعدما تركها صاحبها في وضع التشغيل.

تفاصيل سرقة سيارة بالدمام:

وكشف المقطع أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضية، وتحديدًا بعد صلاة العشاء، حيث تربص أحد الأشخاص بالسيارة نوع جي إم سي سييرا موديل 2013 حتى تحين الفرصة المناسبة ودخل السيارة وغادر الموقع في ثوانٍ معدودة دون أن يتمكن صاحبها من الإمساك به.

وطالب المواطنون من الجهات الرسمية سرعة التحرك لضبط قائد المركبة وتقديمه إلى المحاكمة وفق الأنظمة.

ضبط عصابة سرقة المركبات في جدة:

وفي سياق متصل أعلنت شرطة مكة المكرمة القبض على 7 مقيمين تورطوا في سرقة المركبات وتفكيكها وبيعها بجدة، وبلغت حصيلة المسروقات 300 ألف ريال.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه امتدادًا للجهود الأمنية لمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت- بفضل الله- عن القبض على (7) مقيمين، منهم (5) من الجنسية السودانية، و(2) من الجنسيتين اليمنية والمصرية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المركبات وإدخالها أحد المستودعات بمحافظة جدة، وتفكيكها وبيعها.

شارك الخبر







شارك الخبر