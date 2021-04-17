في مثل هذا اليوم تعيين الملك سلمان أميراً لمنطقة الرياض

المواطن - الرياض
صدر في مثل هذا اليوم 17 من شهر إبريل من عام 1955م الموافق 25 شعبان 1374هـ، الأمر الملكي بتعيين الأمير -وقتها- سلمان بن عبدالعزيز، أميراً لمنطقة الرياض.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم السبت، على حسابها في تويتر، وثيقة تعود إلى أكثر من 66 عاماً للملك سعود بن عبدالعزيز.
وتضمنت الوثيقة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين الأمير سلمان بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة الرياض.
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تعليق واحد
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يوم خالد وذكرى عطره واليوم الرياض الحبيبة عاصمة المملكة العربية السعودية في ظل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظ الله البلاد والعباد وكل عام وانتم بخير سيدي الملك وكلنامعك ياخادم الحرمين الشريفين كتبه محبكم المخلص الشيخ أحمد بن عبدالله بن ردن البداح مستشار شرعي العاصمة الرياض حرر يوم الأحد ٦ رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٢ هجري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته