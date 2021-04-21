قاصدو المسجد النبوي يبتهلون إلى الله عز وجل بالدعاء قبيل الإفطار

المواطن - واس

في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان, ابتهل قاصدو المسجد النبوي قبيل المغرب إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع إليه سبحانه طلباً للمغفرة والرحمة وما عند الله تعالى من فضل عظيم.

دعاء وتضرع:

ففي هذا الوقت قبيل غروب الشمس يصبح المسلم الصائم أكثر ضعفا، ووهنا، و انكسارا ، وكلما صاحب ذلك دعاء وتضرع إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وأن يحمد العبد ربه على فضله وإحسانه تحقق للمسلم بذلك موجبات الدعاء.

لحظات روحانية:

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية هذه اللحظات الروحانية التي يعيشها قاصدو المسجد النبوي وسط ماينعمون به من راحة واطمئنان في ظل منظومة متكاملة من الاحترازات والتدابير الوقائية.

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