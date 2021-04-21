قتلى ومفقودون وفيضانات بعد إعصار سوريجاي المدمر في الفلبين

المواطن - متابعة

توفي 4 أشخاص فيما أصبح 9 آخرين في عداد المفقودين جراء إعصار سوريجاي المدمر الذي ضرب الفلبين فيما شهدت عدة مدن في البلاد فيضانات عالية.

إعصار سوريجاي المدمر

وقال حرس السواحل الفلبيني إن سفينة شحن جنحت قبالة جنوب الفلبين، ما أسفر عن مقتل أربعة من أفراد طاقمها، وتم إنقاذ سبعة من أفراد الطاقم، والبحث جارٍ عن تسعة مفقودين، وقال حرس السواحل إن أفراد الطاقم أخلوا السفينة، التي كانت تنقل النيكل الخام وألفي لتر من وقود الديزل قبل جنوحها في إقليم سوريجاو ديل نورتي.

وبحسب رويترز فإن جثث القتلى الأربعة عُثر عليها بعد أن ألقت بها الأمواج على الشاطئ في حين تم إنقاذ أفراد الطاقم السبعة في أجزاء مختلفة من الإقليم الجنوبي بعد وصولهم لليابسة.

وتشهد المنطقة طقسًا سيئًا بسبب الإعصار سوريجاي الذي أوصل سرعة الرياح إلى 195 كيلومترًا في الساعة.

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