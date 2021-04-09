قتيل و4 إصابات في حادث إطلاق نار بـ تكساس الأمريكية

المواطن - متابعة

أعلنت شرطة ولاية بريان التابعة لولاية تكساس مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في حادث إطلاق نار استهدف محلًا تجاريًا.

إصابات في حالة حرجة:

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الشرطة أن بعض المصابين في حالة حرجة، فيما هرب المشتبه به الذي كان مسلحًا ببندقية نصف آلية من موقع الحادث، ولم تعرف بعد دوافع الهجوم.

وباء الأسلحة النارية:

وفي وقت سابق ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بما اعتبره “وباء” أعمال العنف الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، معددًا سلسلة حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة.

وقال بايدن في خطاب بالبيت الأبيض أمام ناجين من هذه الحوادث، إن العنف باستخدام سلاح ناري في هذا البلد هو وباء، إنه عارٌ دولي.

منع اقتناء البنادق الهجومية:

ودعا الرئيس الأميركي إلى منع الأفراد من اقتناء بنادق هجومية، مشددًا على ضرورة حظر البنادق الهجومية والملقمات ذات القدرة الكبيرة.

حوادث إطلاق النار:

ووفقًا للإحصاءات فإن أكثر من 43 ألف شخص قُتلوا بالأسلحة النارية بينهم حالات انتحار في الولايات المتحدة عام 2020 بحسب موقع غان فايولنس أركايف.

ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني، قتل أكثر من 4 آلاف شخص بسلاح ناري، إلا أن العديد من الأميركيين ما زالوا متعلقين بأسلحتهم حتى أنهم سارعوا إلى شراء المزيد منها منذ بدء وباء كورونا وحتى خلال الاحتجاجات الرئيسية المناهضة للعنصرية في الربيع والتوترات الانتخابية في الخريف.

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