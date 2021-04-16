قرارات متوقعة لتهدئة الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

سادت حالة من الغضب بين جمهور الهلال، وذلك بسبب الأداء الباهت الذي ظهر به الأزرق ضد نادي أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا أمس الخميس.

ونال الحارس عبدالله المعيوف نصيب الأسد من انتقادات الجماهير الزرقاء، وذلك بعد أن تسبب في الهدفين للفريق الأوزبكي في المباراة.

قرارات نارية منتظرة في الهلال

ومن المتوقع لإدارة فهد بن نافل اتخاذ بعض القرارات لتهدئة غضب جماهير الأزرق وهي جعل عبدالله المعيوف وياسر الشهراني يجلسان على دكة الاحتياط، بسبب هبوط مستوى كل منهما مؤخرًا بالإضافة للاستغناء نهائيًا عن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، وذلك بسبب هبوط مستواه، كما سيتم أيضًا إقالة المدرب البرازيلي ميكالي ربما قبل نهاية الموسم لإنقاذ الموسم للأزرق آسيويًا ومحليًا.

وسيلعب الهلال، مع فريق شباب أهلي دبي بعد غد الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

مباراتان مخيبتان للأزرق مؤخرًا

وقبل مواجهة، أجمك، كان الأزرق خسر من نادي الاتحاد يوم الجمعة الماضية بثنائية دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الناقد الرياضي عادل التويجري كان تحدث لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا بأنه يطلب تدخل إدارة ابن نافل لإنقاذ موسم الفريق قبل حدوث أي كارثة قد تؤثر على مستوى الفريق بالدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

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