قرار النصر بعد إصابات كورونا

المواطن - مروة نبيل

اتخذت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر قرارًا صارمًا بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين بعثة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021.

قرار صارم من النصر

وصرح مصدر في نادي النصر لموقع “كووورة”، قائلًا: “الإدارة تتابع تزايد ظهور الحالات الإيجابية ببعثة الفريق بقلق، وتحاول جاهدة منع زيادة عدد الإصابات”.

وأضاف: “اتخذت الإدارة تدابير صارمة من أجل محاولة منع انتشار الفيروس، حيث قررت أن تكون وجبة الإفطار بشكل منفرد لكل أعضاء البعثة، كما وجهت اللاعبين بتقليل التجمعات بخلاف أوقات الحصص التدريبية”.

وكان العالمي قد أعلن، اليوم الاثنين، عن وجود 9 حالات مصابة بفيروس كورونا ضمن البعثة، منهم 5 لاعبين، وهم؛ حارس المرمى براد جونز، فراس البريكان، عبدالرحمن العبيد، أسامة الخلف وعبدالعزيز العلاوي.

العالمي في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلعب العالمي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد الإيراني، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع فولاد الإيراني الوصيف، ثم الوحدات الأردني برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع السد القطري.

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