قرار من مدرب النصر

المواطن - محمد سمعه

اتخذ المدرب الكرواتي ألين هورفات، مدرب النصر، قرارًا مهمًّا وحاسمًا للاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك قبل مواجهة الفيصلي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وذكر الإعلامي الرياضي علي العنزي أن هورفات، قرر إجراء التمرين الأخير للفريق غدًا السبت على ملعب مرسول بارك بدلًا عن ملعب النادي، وذلك في التدريبات الختامية استعدادًا لمواجهة الفيصلي يوم الأحد.

النصر لم يُتوج باللقب منذ 31 سنة:

جدير بالذكر أن العالمي لم يُتوج بكأس الملك منذ 31 عامًا وكان وصيفًا لبطولة كأس الملك موسم 2019/ 2020 على حساب نادي الهلال.

ويحتل العالمي، حاليًّا، المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة.

جدير بالذكر أن أصفر العاصمة، كان فاز بلقب السوبر السعودي في يناير الماضي، متفوقًا على نادي الهلال بثلاثية دون رد.

رسالة آل معمر للاعبي العالمي:

وبوقت سابق، وجّه مسلي آل معمر رئيس العالمي الجديد، مجموعة من الرسائل والكلمات لنجوم الفريق الكروي الأول بالعالمي، وذلك خلال لقائه الأول معهم في تدريبات أمس الخميس.

ونقلًا عن الإعلامي الرياضي علي العنزي فإن آل معمر قال للاعبي النصر: “أسأل الله التوفيق لنا ولكم في بداية مشوارنا، المرحلة القادمة صعبة يتطلب فيها العمل ثم العمل ثم العمل، ونركز لكي نحقق تطلعات جماهير النصر”.

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