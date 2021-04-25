قرار ميكالي يُهدئ الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

صبت جماهير نادي الهلال، كل غضبها على المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للفريق الكروي الأول، وذلك بعد الخسارة برباعية مقابل هدف، أمام نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني أمس السبت، بالجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

جماهير الهلال تطلب رحيل ميكالي

وكانت الجماهير الزرقاء، طالبت بإقالته من تدريب الفريق الكروي الأول، وذلك بسبب شعورها بأنه أقل في القدرات والطموح خاصة أن جماهير الأزرق، تُمني النفس بالمنافسة على الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في العام الحالي.

وقرر ميكالي الدعوة لاجتماع مع مساعديه لمناقشة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون وتسببت في الخسارة الكبيرة أمام الاستقلال الطاجيكستاني بحسب ” الرياضية”.

ميكالي يستعين بمساعديه

وأضافت الصحيفة أن ميكالي قام بشرح الأخطاء على ” السبورة” مع مساعديه لإيجاد حل لتحركات اللاعبين الخاطئة.

هذا القرار سيخفف من حدة الغضب الهلالي، بانتظار نتيجة مباراة الزعيم ضد أجمك الأوزبكي التي تُقام في الجولة الخامسة بدور المجموعات، خاصة أن التعادل أو الخسارة تُضعف من حظوظ الأزرق في التأهل للدور التالي بدوري أبطال آسيا.

ويملك الأزرق 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى في البطولة الآسيوية، خلف نادي الاستقلال المتصدر.

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