قرار هورفات الأول بعد الإقصاء

المواطن - محمد سمعه

أصدر المدرب الكرواتي ألين هورفات المدير الفني لنادي النصر، أول قرار وذلك بعد توديع العالمي لبطولة كأس الملك أمس الأحد على يد نادي الفيصلي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي علي العنزي فقد قرر المدرب الكرواتي منح لاعبي العالمي إجازة اليوم الاثنين من التدريبات.

سببان يُنقذان هورفات من الإقالة

وعلى الرغم من مطالبة الكثيرين من النصراويين بإقالة المدرب الكرواتي، لكن إدارة مسلي آل معمر قد تتراجع لسببين وهما ضيق الوقت إضافة لقلة البدلاء المطروحين حاليًا على إدارة النصر.

وقد تتجه إدارة مسلي آل معمر، إلى توجيه الشكر للمدرب هورفات بعد نهاية الموسم الحالي، والتعاقد مع مدرب بديل له ليُعد الفريق من أجل دوري أبطال آسيا، واستحقاقات الموسم المقبل.

متى يتعاقد النصر مع البديل ؟

ويدور حاليًا في ذهن إدارة النصر، التعاقد مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني بدءًا من الموسم المقبل، خاصة أن العالمي سينافس جاره الهلال لضم مدرب ريفر بليت بالفترة المقبلة.

وكانت بطولة كأس الملك، هي البطولة الوحيدة التي رغب العالميون في الفوز بها، كون الفريق فقد الفرصة في المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين باحتلاله المركز الخامس حاليًا.

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