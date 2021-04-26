قصة الرحيل الصادم لـ فهد الهريفي من النصر

المواطن - مروة نبيل

يُعد النجم فهد الهريفي واحدًا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والمنتخب السعودي سابقًا، إلا أن رحيله عن العالمي كان صادمًا.

إبعاد فهد الهريفي عن النصر:

وسبق أن كشف فهد الهريفي قصة إبعاده عن النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من مسيرته المميزة مع الفريق الأول لكرة القدم، ولكنه ظل أحد أبناء النادي المخلصين والمنتمين للكيان.

وتعرض الهريفي لإصابة بتمزق خلال مشاركته في بطولة كأس آسيا بعد تحقيق كأس الخليج، وتم عرض حالته على أكثر من طبيب بعد ذلك، وأكدوا حاجاته لفترة علاج وتأهيل لمدة شهر قبل العودة إلى الملاعب مرة أخرى.

وغاب الهريفي وماجد عبدالله عن مباراة النصر التالية ضد الهلال، والتي حسمها الزعيم لصالحه، ليؤكد أحد مسؤولي العالمي أن الثنائي كانا جاهزين للمشاركة، ثم شارك في التدريبات، إلا أنه شعر بألم شديد ليغيب عن المران، ليتفاجأ بخصم 50% من راتبه.

وأبدى فهد الهريفي رفضه التام لهذا القرار، وطلب من الأمير عبدالرحمن بن سعود الموافقة على اعتزاله اللعب في حالة توقيع الخصم، ليتم بالفعل الموافقة على اعتزاله اللعب في خبر صادم لجماهير النصر.

ولم يستمر قرار اعتزال الهريفي طويلًا، حيث عاد إلى الملاعب بعد المطالبات الشرفية والجماهيرية، بجانب حاجة الفريق إلى جهوده، ليشارك مع النصر في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

صدام في المونديال يُنهي مسيرته:

وتم تغيير الهريفي في إحدى المباريات، ليدخل في صدام مع الجهاز الفني والإداري في الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتكتب هذه الأزمة نهاية مسيرته الرائعة مع العالمي، بعد عودة البعثة إلى الرياض.

وطُلب من فهد الهريفي تقديم اعتذار للأمير عبدالرحمن بن سعود، وحدثت أزمة كبيرة، ليصدر بعد ذلك قرار بإيقافه بسبب الخطأ الذي وقع ارتكبه في مونديال الأندية، وتم تدارك الأمر بعد سنوات وعاد إلى جدران النصر، وخاض مباراة اعتزاله بقميصه.

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