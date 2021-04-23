قصة غريبة ودعوة وراء ثروة صالح كامل

المواطن - الرياض

تحدث عبدالعزيز اليماني، عن السر وراء الثروة التي حظي بها خاله الراحل الشيخ صالح كامل، كاشفًا عن قصة غريبة سردها له والده محمد اليماني وبعدها تحولت أحوال خاله تمامًا.

دعوة صالح كامل:

قال اليماني خلال حواره إلى برنامج “من الصفر” المذاع على قناة “إم بي سي”: “كان خالي وأبي جالسين في مكان خدمة الحجيج أعلى سطح الأتوبيس، فدعا خالي: “يا رب ارزقني 1000 مليون والحمالة عليك” فسأله والدي: “يا صالح.. ألف مليون وتبقى كمان الحمالة على ربنا؟”، فرد عليه خالي: “أطلب من ربنا.. أنت مالك”.

وتابع: “في هذا الزمن لم يكن هناك ألف مليون ولا حتى 100 ألف ريال.. ولكنه سبحانه وتعالى حقق أحلامًا كثيرة.. والمهم ليس ما تحقق ولكن ما صار به.. بركة ربنا، وأهمها رضا الوالدين وخدمة الناس.. من فترة كنت مع خالي صالح وكان يدعو وأنا واقف بجواره، وبعدما انتهى قلت له: “نسيت تقول الحمالة عليك”، فضحك كثيرًا وسألني ما أدراك بذلك فقلت له والدي قال لي”.

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