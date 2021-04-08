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قصة مؤسفة.. كرسي سينما يتسبب في مقتل متفرج ويقضي عليه
أقرت الشركة المصنعة بخطئها أمام القضاء

قصة مؤسفة.. كرسي سينما يتسبب في مقتل متفرج ويقضي عليه

2021/04/08
الساعة 5:25 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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قصة مؤسفة.. كرسي سينما يتسبب في مقتل متفرج ويقضي عليه كرسي سينما
المواطن- متابعة

دخل رجل بريطاني إلى قاعة سينما مع زوجته لمشاهدة فيلم للتسلية، فإذا به يخرج جثة هامدة بعدما لقي مصرعه تحت مقعد فخم.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الزوجين اختارا الجلوس في مقعدين فخمين يمتازان بالقدرة على التحرك الآلي، لكن هذه الخاصية المريحة كانت وبالًا على الرجل؛ لأنه لقي مصرعه بسبب المقعد الذي سحقه في مشهد مأساوي على مرأى من زوجته المصدومة.

وكان الفيلم قد انتهى فقرر الشاب أن يبحث عن مفتاح السيارة والهاتف اللذين ضاعا منه، تحت مسند القدمين في المقعد، وعندما أجرى الشاب هذه المحاولة، أصبح عالقًا تحت المقعد، وأصيب بجروح خطيرة، ولم تنجح محاولات إنقاذه في السينما.

قصة مؤسفة.. كرسي سينما يدهس متفرجًا ويقضي عليه (2)
كرسي سينما

دعوى قضائية أمام المحكمة البريطانية 

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية تعود إلى عام 2018، وقد رفعت زوجته دعوى أمام القضاء على الشركة المصنعة للكراسي، وفي أحدث تطور أمام القضاء، أقرت الشركة المالكة للقاعة في إنترتينمنت، بأنها أخفقت فعلًا في ضمان شروط الأمن والسلامة.

وأقرت الشركة بتهمتين اثنتين أمام المحكمة، بموجب ميثاق شروط الصحة والسلامة، لأنها لم تُجرِ تقييمًا دقيقًا للمخاطر بين يناير 2007 ومارس 2018.

وفي غضون ذلك، يرتقب أن تصدر المحكمة حكمًا بشأن الحادثة في العشرين من يوليو المقبل.

قصة مؤسفة.. كرسي سينما يدهس متفرجًا ويقضي عليه (2)
الشرطة المصنعة

سبب الوفاة

 وذكرت التقارير، أن من يعملون في السينما حاولوا تخليص الراحل من تحت الكرسي لمدة تقارب 15 دقيقة لكنهم فشلوا في ذلك، ولم يستطع العاملون، وقتئذ، الوصول إلى الأزرار التي بوسعها التحكم في الكرسي، ولم يتم أخذ الشاب إلى المستشفى إلا في وقت لاحق، لكنه توفي بعد أيام بسبب قصور في الدماغ ناجم عن نقص الإمداد بالأوكسجين.

قصة مؤسفة.. كرسي سينما يدهس متفرجًا ويقضي عليه (2)


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