قصة مسلسل الطاووس وموعد عرضه

المواطن - متابعة

استطاع مسلسل الطاووس، بطولة الفنان جمال سليمان وسهر الصايغ، تصدر محركات البحث بعد عرض الحلقات الأولى منه بداية شهر رمضان الكريم.

موعد عرض مسلسل الطاووس:

ويذاع مسلسل الطاووس على قناة النهار المصرية في تمام السادسة والنصف مساءً، والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحًا، والثانية الساعة 5 صباحًا.

أحداث المسلسل:

أما المسلسل فتدور أحداثه حول تعرض فتاة لحادث اغتصاب على يد مجموعة من الشباب، وتتوالى الأحداث في إطار ما تواجهه الفتاة، في الوقت ذاته يتولى بطل العمل الذي يعمل محاميا بالدفاع عنها، وتتوالى الأحداث في الحلقات.

المسلسل من بطولة الفنان جمال سليمان والفنانة سهر الصايغ، وباقة من ألمع نجوم الفن بينهم الفنانة القديرة سميحة أيوب، رانيا محمود ياسين، هبه عبدالغني، أحمد فؤاد سليم وهاله فاخر، العمل من إخراج رؤوف عبدالعزيز، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير.

شارك الخبر







شارك الخبر