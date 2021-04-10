قصر باكنجهام يعلن تفاصيل وموعد جنازة الأمير فيليب

المواطن - متابعة

أعلن قصر باكنجهام، اليوم، إقامة جنازة الأمير فيليب دوق إدنبرة يوم السبت 17 إبريل، بحضور أفراد العائلة المالكة في بريطانيا.

وقال القصر الملكي البريطاني: إن الجنازة الملكية لدوق إدنبرة الأمير فيليب، ستقام في كنيسة القديس جورج وقلعة وندسور يوم 17 إبريل، وستبدأ بدقيقة حداد على مستوى المملكة المتحدة تبدأ في الساعة 3 مساء، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

نقل نعش الأمير الراحل:

وأوضح أن نعش الأمير فيليب سينقل من القلعة إلى الكنيسة الصغيرة في سيارة “لاند روفر”، وسيسير خلفه على الأقدام أمير ويلز وكبار العائلة المالكة البريطانية.

ووافقت ملكة بريطانيا على إعلان الحداد الوطني في البلاد على وفاة الأمير فيليب، لمدة 8 أيام تستمر حتى يوم الجنازة.

ومن المقرر أن يحضر الأمير هاري دوق ساسكس، الذي تخلى عن واجباته الملكية العام الماضي ويعيش حاليًّا في كاليفورنيا، الجنازة مع أفراد العائلة المالكة، بينما نصح الطبيب زوجته ميجان ماركل بعدم الحضور.

الجنازة وإجراءات كورونا:

وأوضح القصر أن جنازة الأمير فيليب ستقام بما يتماشى مع إجراءات فيروس كورونا، حيث سيتم تقليص عدد الحضور مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإرشادات الحكومية.

وتوفي الأمير فيليب، في قلعة وندسور، مقر إقامته، عن عمر يناهز 99 عامًا، بعد قضاء شهر تقريبًا في المستشفى بسبب مشاكل في القلب.

وكشفت وسائل إعلامية عن أن الأمير فيليب لم يرد أن يموت في المستشفى حيث كان يتلقى العلاج، ولكن فضل أن يقضي لحظاته الأخيرة في سريره بمنزله.

وطلب الأمير فيليب أن تقام جنازته بأقل قدر من الضجة، حيث سيبقى جثمانه في قلعة وندسور حتى وقت تشييع الجنازة.

ودخل دوق إدنبرة المستشفى في فبراير الماضي، حيث خضع لعملية جراحية في القلب، قبل أن يغادر المستشفى في 16 مارس، آخر مرة شوهد فيها علنًا.

الملكة إليزابيث تدخل حالة الحداد:

وذكرت الهيئة الملكية المشرفة على تنظيم المناسبات الرسمية أن خطط جنازة فيليب “تتماشى مع العرف ورغبات صاحب السمو الملكي”.

من جانبها، دخلت الملكة إليزابيث الثانية في حالة حداد خاص لمدة 8 أيام عقب وفاة زوجها، ومن المتوقع أن تتوقف عن ممارسة مهامها الملكة وإصدار القرارات خلال تلك الفترة.

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