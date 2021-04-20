قلق في أمريكا مع اقتراب صدور حكم نهائي على قاتل جورج فلويد

المواطن - متابعة

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قلقه بشأن التداعيات المحتملة لمحاكمة الشرطي السابق في منيابوليس ديريك شوفين المتهم بقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، وفقًا لشبكة CNN الأمريكية.

البيت الأبيض يتأهب:

وأعلنت الشبكة أن البيت الأبيض يتأهب لإمكانية أن يكون الأسبوع المقبل مليئًا بأحداث متقلبة مع توقع صدور حكم نهائي في محاكمة شوفين، إضافة إلى تشييع جنازة أمريكي آخر من أصول إفريقية الخميس المقبل، قُتل بنيران الشرطة في ولاية مينيسوتا.

مرحلة المرافعة الختامية:

ودخلت محاكمة ديريك شوفين، ضابط الشرطة الأمريكي سابقًا، المتهم بقتل جورج فلويد العام الماضي، مرحلة المرافعة الختامية لكل من الادعاء والدفاع.

40 شاهدًا أدلوا بإفاداتهم:

ووفقًا لـ بي بي سي فإنه وعلى مدار 3 أسابيع مضت، أدلى 40 شاهدًا بإفاداتهم في القضية وتم بث معظمها على الهواء مباشرة عبر شبكات الأخبار.

محامي المتهم بقتل فلويد:

ويقول المحامي الذي ترافع عن شوفين بأن موكله لم يخالف التدريبات الخاصة بجهاز الشرطة التي تتلقاها عناصره، وأنه كان ينفذها بشكل صحيح عندما جثم بركبته في رقبة جورج فلويد لأكثر من تسع دقائق أثناء توقيفه في مايو أيار الماضي.

عنف الشرطة:

وبات فلويد (46 عامًا)- الذي توفي بعدما جثم تشوفين بركبته على رقبته في الشارع- رمزًا للحركة الوطنية ضد الظلم العنصري وعنف الشرطة، مع اجتياح الاحتجاجات على مقتله الولايات المتحدة الصيف الماضي في خضم جائحة كورونا.

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