قلق في الهلال

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الهلال خلال الفترة الحالية، لمواجهة نادي الاتحاد يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

الفوز على الاتحاد يضمن انفراد الهلال بالصدارة

ويعمل جميع لاعبي الأزرق، تحت قيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي على الاستعداد بقوة من أجل الفوز على الاتحاد، والانفراد بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن موقف عبدالله الحمدان من المشاركة مع الأزرق ضد الاتحاد لايزال غامضًا.

ويواصل الحمدان حاليًا برنامجه اللياقي في منزله، بعد أن كان أُصيب بـ كورونا وذلك قبل خضوعه لمسحة طبية وفقًا لـ الزميلة “اليوم”.

وحتى الآن ستحدد المسحة الطبية التي سيخضع لها الحمدان مصيره إما بالمشاركة أو عدم المشاركة في تدريبات نادي الهلال قبل مواجهة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وكان عبدالله الحمدان انضم للأزرق في يناير الماضي، قادمًا من نادي الشباب لمدة خمسة مواسم.

موعد قمة الجولة الـ25

وسيلعب الأزرق مع الاتحاد في الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة المقبل حيث تُقام المباراة في ملعب “الشرائع” بمكة المكرمة بدلًا من ملعب الجوهرة المشعة.

ويحتل الهلال حاليًا صدارة دوري المحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.

وكانت إدارة أزرق العاصمة، أقالت المدرب الروماني رازفان لوشيسكو من تدريب الأزرق، بعد الخسارة من نادي ضمك بهدف دون مقابل بالجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري.

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