كاريلو: سنعود ونحقق الانتصار

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البيروفي أندريه كاريلو أن اللاعبين يسعون لتصحيح الصورة بعد الخسارة أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي، مشددًا على قدرتهم على العودة وتحقيق الانتصار.

كاريلو يؤكد رغبتهم في تصحيح الأوضاع

وتحدث كاريلو عن مباراة الغد قائلًا: “ندرك حجم الضغوطات علينا، ونعي أن المسؤولية تقع علينا كلاعبين.. طريقة خسارة مواجهتنا الماضية كانت مزعجة، ويجب علينا التصحيح والظهور بالصورة المطلوبة”.

وتابع النجم البيروفي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد أجمك الأوزبكي: “لا تقلقوا سنعود مجددًا ونحقق الانتصار، نحن منزعجون أكثر من الجميع وسنسعى لمسح الصورة والتعويض”.

وأضاف كاريلو قائلًا: “نعمل على الظهور بصورة مغايرة، في المباراة الماضية شاهدنا حتى على وجوه لاعبين المنافس أنهم غير مصدقين هذه النتيجة.. واجهنا تكتلًا دفاعيًا قويًا بعد تقدمهم رغم محاولاتنا التسجيل”.

واختتم أندريه كاريلو تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “في الوقت الحالي يجب ألّا نحني رؤوسنا، وأن نبذل كل ما لدينا للعودة وتحقيق الانتصار في المباراتين المقبلتين وخطف بطاقة التأهل”.

الهلال ضد أجمك

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أجمك الأوزبكي، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الثلاثاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة الغد، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بمنافسات دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أجمك الأوزبكي الترتيب برصيد 4 نقاط.

شارك الخبر







شارك الخبر