كاريلي يحسم مصيره نهائيًا

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لـ نادي الاتحاد قد حسم مصيره بشكل نهائي مع العميد قبل انطلاق الموسم المقبل.

ماذا حقق كاريلي مع الاتحاد بالموسم الحالي ؟

ويسير العميد بشكل جيد في الموسم الحالي مع المدرب البرازيلي حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالإضافة إلى تأهله لنهائي البطولة العربية، لمواجهة نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وقال الإعلامي الرياضي عبدالله فلاتة عبر حسابه في “تويتر” إن المدرب كاريلي سوف يستمر مع الاتحاد لموسم آخر جديد.

يذكر أن المدرب البرازيلي كان تولى قيادة الاتحاد في فبراير 2020، ونجح في تحقيق نتائج إيجابية مع العميد، بعدما كان مهددًا بالهبوط في الموسم الماضي.

الاتحاديون غاضبون

جدير بالذكر أن الجمهور الاتحادي، كان أعرب عن غضبه، من أداء الفريق في مباراة الباطن بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكانت إدارة الاتحاد نجحت في التعاقد مع المدافع المصري أحمد حجازي على سبيل الإعارة من نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي في صيف 2020، حيث صنع الفارق وقدم أداءً مميزًا من الناحية الفنية مع نادي الاتحاد حتى الآن.

شارك الخبر







شارك الخبر