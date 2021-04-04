كاكو يكشف سر احتفاله

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، أليخاندرو روميرو، الشهير بـ كاكو، سر احتفاله بالهدف الذي سجله ضد الفتح اليوم.

سر احتفال كاكو بالهدف:

وقال كاكو خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “قدمنا أداء جيدًا اليوم رغم صعوبة المباراة أمام فريق جيد وصعب، سعيت للتسجيل أو صناعة هدف منذ بداية اللقاء، ونجحت في ذلك، وأحاول إحداث الفارق بشكل أكثر”.

وعن سر احتفاله بالهدف ضد الفتح، قال: “قبل بداية المباراة، أحد المشجعين طلب مني الاحتفال بهذا الشكل إذا سجلت، فنفذت الاتفاق، وأهديته الهدف، أستمتع هنا في بريدة بالأجواء الجميلة، وعلاقتي جيدة بالجماهير، وأعتبرهم أصدقائي”.

وبشأن سبب غضبه من ريان موسى، علق كاكو قائلًا: “لأنه لم يتقدم لسيدريك أميسي بالكرة الأخيرة، وما حدث طبيعي وعادي بين اللاعبين في كرة القدم، وسنسعى للتتويج بكأس الملك”.

التعاون إلى النهائي

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الفتح اليوم ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح سكري القصيم في الفوز بنتيجة 3/ 2، ليتأهل إلى المباراة النهائية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الفائز من مواجهة النصر ضد الفيصلي المقامة الآن، حيث انتهى الشوط الأول بينهما بالتعادل السلبي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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