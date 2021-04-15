كاميرا أجهزة آيفون 14 ستكون بدقة 48 ميجا بكسل

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تخطط شركة أبل لإدخال تحديث رئيسي بالنسبة لكاميرا أجهزة آيفون في عام 2022، وذلك وفقًا للمحلل (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo، حيث من المتوقع أن تحتوي الهواتف الرائدة في ذلك العام على عدسة بدقة 48 ميجا بكسل، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

آيفون 14:

وفي مذكرة للمستثمرين، يتوقع كو أن تتبنى نماذج iPhone 14 الرائدة مستشعر صور CMOS بدقة 48 وبقياس 1/1.3 إنش وبحجم بكسل 1.25 ميكرومتر للعدسة ذات الزاوية العريضة.

العدسة المقربة:

وتركز الشركة عادةً على العدسة ذات الزاوية العريضة أولًا، بينما تصل الميزات في السنوات اللاحقة إلى العدسة المقربة والعدسة ذات الزاوية الفائقة الاتساع.

ويمكن أن يدعم المستشعر أوضاع التشغيل الهجينة لزيادة حجم البكسل والاستفادة من قدرات تجميع الضوء في الجهاز.

48 ميجا بكسل:

وقال كو: نعتقد أن هاتف آيفون المفترض صدوره في النصف الثاني من عام 2022 قد يدعم التصوير بدقة 48 ميجا بكسل وبدقة 12 ميجا بكسل (عند دمج أربع خلايا) في وقت واحد.

وتابع قائلًا: يزيد حجم البكسل لجهاز آيفون الجديد إلى نحو مكافئ لـ 2.5 ميكرومتر عند التصوير بدقة 12 ميجا بكسل، وهو أكبر بكثير من iPhone 12 وiPhone 13، وأكبر من هواتف أندرويد الحالية، وقريب من مستوى DSC.

تسجيل الفيديو بدقة 8k:

يشار إلى أن وحدات البكسل في iPhone 12 تأتي بحجم 1.7 ميكرومتر، بينما يتوقع كو أن يكون جهاز iPhone 13 هذا العام مزودًا بمستشعر بحجم بكسل 2 ميكرومتر.

ومن المتوقع أن يدعم المستشعر العالي الدقة تسجيل الفيديو بدقة 8K، وهو ارتفاع كبير عن حد 4K الحالي لجهاز آيفون.

تحديث وتطوير:

وبالرغم من عدم ذكر معدلات الإطارات في التقرير، إلا أن كو يعتقد أن الإضافة تفيد التسجيلات لأجهزة الواقع المعزز، وهو قطاع يشاع على نطاق واسع أن أبل تدخله في المستقبل القريب.

سوني تنتج المستشعر القادم:

وأوضح كو بأن المورد الحالي سوني ينتج المستشعر القادم، حيث تعمل إل جي على وحدة الكاميرا المدمجة CCM، ومن المتوقع أن تدفع أبل المزيد لكل وحدة كاميرا مع الانتقال إلى دقة 48 ميجا بكسل.

وبالإضافة إلى التحكم في الإمالة، فإن معايرة CCM أكثر تعقيدًا من نماذج آيفون الحالية، وذلك بالنظر إلى زيادة مساحة سطح المستشعر.

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