كل ما تريد معرفته عن تطبيق iTest من سامسونغ 

المواطن- متابعة

أطلقت سامسونغ تطبيق iOS على الويب يُسمى iTest؛ لتشجيع مستخدمي آيفون على تبديل هواتفهم إلى هواتف جلاكسي الذكية.

وقامت الشركة المصنعة الكورية بتحميل تطبيق ويب يمكن الوصول إليه من متصفح الويب الخاص بنظام iOS، لتحويل جهاز آيفون الخاص بك مؤقتًا إلى سامسونغ جلاكسي.

وقد تبنت سامسونغ استراتيجية جديدة في محاولة لكسب مستخدمي آيفون عن طريق iTest الذي يسمح لمالكي آيفون بمحاكاة آندرويد وبشكل أكثر تحديدًا واجهة One UI لهواتف جلاكسي الذكية على أجهزتهم.

كيفية استخدام تطبيق iTest

ولتحويل جهاز آيفون الخاص بك مؤقتًا إلى سامسونغ جلاكسي، عليك الانتقال إلى الموقع https://itest.nz من صفحة سفاري موبايل، وبعد ذلك، عليك النقر فوق زر المشاركة، ثم إضافة Samsung WebApp إلى الشاشة الرئيسية.

ويمكنك بعد ذلك تشغيل التطبيق على آيفون مثل أي تطبيق آخر والبدء في استكشاف واجهة One UI للهواتف الذكية جلاكسي.

وفي الصفحة الرئيسية للتطبيق، توضح سامسونغ أن التطبيق الخاص بها يسمح لك بمعاينة هواتف جلاكسي الذكية دون الحاجة إلى تغيير الأجهزة، ونظرًا لكونها محاكاة، فمن الواضح أنه لا يمكن تشغيل جميع الوظائف، ولكن بالنسبة لشركة سامسونغ فإن ذلك كافٍ لجعل الأشخاص يرغبون في تبديل هواتفهم الذكية.

ويسمح لك هذا المحاكي بتلقي رسائل نصية وإشعارات وهمية بنغمة سامسونغ.

حملة تسويق دولية

وفي الوقت الحالي، لا يتم تقديم هذه التجربة إلا من قبل سامسونغ في نيوزيلندا، ولكن يمكن الوصول إلى موقع الويب الخاص بتطبيق الويب في جميع أنحاء العالم، مما يشير إلى أن الشركة المصنعة الكورية يمكنها استخدامها بشكل مثالي في حملة تسويق دولية.

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