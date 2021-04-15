كندا: الإقامة الدائمة لـ 90 ألف أجنبي ساهموا بمواجهة كوفيد19

المواطن - متابعة

قال وزير الهجرة الكندي ماركو مينديسينو بأن بلاده ستمنح الإقامة الدائمة لأكثر من 90 ألف طالب وعامل أجنبي كانوا ضمن الخطوط الأمامية في مواجهة وباء كوفيد-19 وساعدوا في علاج المصابين.

استقبال أكثر من 400 ألف مهاجر:

وأضاف خلال تصريحات في مؤتمر صحافي بأن هذا الإجراء يساعد كندا على تحقيق هدفها المتمثل في استقبال أكثر من 400 ألف مهاجر هذا العام، لتعويض انخفاض معدل الهجرة خلال العام الماضي بعد إغلاق الحدود.

المساهمات المميزة للوافدين:

وأردف قائلا: لقد سلط الوباء الضوء على المساهمات الرائعة للوافدين الجدد.

وستساعد هذه القرارات الذين لديهم وضعيات مؤقتة على التخطيط لمستقبلهم في كندا ولعب دور رئيسي في الانتعاش الاقتصادي ومساعدتنا على إعادة البناء بشكل أفضل.

نريدكم أن تبقوا:

ووجه وزير الهجرة الكندي كلمة لمن لديهم إقامات مؤقتة بالقول: قد يكون وضعكم مؤقتا، لكن مساهماتكم دائمة ونريدكم أن تبقوا.

برنامج الإقامات الدائمة:

يشار إلى أن برنامج الإقامات الدائمة الذي دخل حيز التنفيذ في كندا منذ 9 مايو مخصص للعاملين في مجال الصحة العامة أو قطاعات أخرى حيوية مثل عمال المتاجر والمزارع وسائقي الحافلات، اضافة الى الخريجين الذين نالوا شهادات في السنوات الاربع الماضية.

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