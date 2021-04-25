كورونا ينهي قرى في الهند ولا مكان للجثث

المواطن- متابعة

أصبحت محارق الجثث والمقابر في الهند غارقة بعد أن ضربت موجة سلالة جديدة من فيروس كورونا البلد المكتظ بالسكان ومزقته بسرعة مرعبة، الأمر الذي أدى إلى استنفاد إمدادات الأكسجين وموت المرضى.

ولليوم الرابع على التوالي، سجلت الهند رقماً قياسياً عالمياً للإصابات الجديدة، مدفوعاً بطفرة خبيثة جديدة ظهرت، مما يقوض مزاعم الحكومة السابقة لأوانها بالنصر على الوباء، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وبات عدد إجمالي حالات الإصابة في الهند أكثر من 16.9 مليون حالة، لتأتي في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة.

أزمة المقابر

الأزمة الأكثر ألمًا تكمن في المقابر ومحارق الجثث، حيث نفدت مساحات المقابر في العاصمة نيودلهي، الهند، وتضيء المحارق الجنائزية المضيئة والمتوهجة سماء الليل في مدن أخرى تضررت بشدة.

وفي وسط مدينة بوبال، زادت بعض محارق الجثث من قدرتها الاستيعابية من العشرات إلى أكثر من 50 جثة.

أوضاع كورونا تضاهي وضع الحرب

وفي بهادهادا فيشرام غات، قال المسؤولون إن عدد الوفيات بكورونا هم 10 حالات فقط، أما على أرض الواقع فقال العمال إنهم أحرقوا أكثر من 110 جثث السبت.

وقال مامتيش شارما، المسؤول في الموقع: الفيروس يبتلع سكان مدينتنا مثل الوحش، نحن نحرق الجثث فور وصولها كأننا وسط حرب، وفق ما نقلت أسوشيتد برس.

شارك الخبر







شارك الخبر