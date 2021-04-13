كوريا الشمالية تمتلك 242 سلاحًا نوويًا 

المواطن- متابعة

قال تقرير مشترك أعده معهد أسان الكوري الجنوبي لدراسات السياسة ومعهد راند الأمريكي إن كوريا الشمالية قد تمتلك 242 سلاحًا نوويًا وعشرات الصواريخ الباليستية بحلول عام 2027.

وذكر التقرير أنه استند إلى كمية المواد المستخدمة في الأسلحة النووية والتي يعتقد بأن بيونغ يانغ أنتجتها، مشيراً إلى أنه يقدر بأن كوريا الشمالية امتلكت ما بين 30 و60 سلاحاً نووياً في عام 2017، وبعد ذلك أضافت إما 12 سلاحًا سنويًا أو 18 سلاحًا سنويًا.

وذكر التقرير أن كوريا الجنوبية ليست مستعدة للدخول في نزاع نووي أمام كوريا الشمالية خاصة في المرحلة الأولية من الطوارئ.

نشاط في موقع التجارب الصاروخية الباليستية

وجاء التقرير وسط علامات على وجود نشاط في حوض بناء السفن في الساحل الشرقي لكوريا الشمالية الذي يعد موقعا للتجارب الصاروخية الباليستية، وعقب إصدار تقرير عن لجنة تابعة للأمم المتحدة يشير إلى أن الشمال يواصل تطوير برامجه النووية والصاروخية.

دعوات بنشر الأسلحة النووية التكتيكية في كوريا الجنوبية

ودعا التقرير سيئول وواشنطن إلى النظر في خيارات مثل استخدام الأسلحة الإستراتيجية الأمريكية لاستهداف الشمال ونشر الصواريخ الباليستية المتوسط المدى والأسلحة النووية الأمريكية في كوريا الجنوبية أو بالقرب منها، ونشر الأسلحة النووية التكتيكية في كوريا الجنوبية.

وشدد التقرير على أنه من الضروري نظر الحلفاء في وضع جميع الخيارات على الطاولة لتعظيم فعالية جهودهم ضد استخدام كوريا الشمالية للأسلحة النووية.

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