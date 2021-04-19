كوميديا عائلية في عيادة سكنية

المواطن - حسن عسيري - الرياض

يتناول المسلسل الكوميدي عيادة سكنية، الذي يعرض على شاشة “sbc” في شهر رمضان؛ قصة طبيبين من عائلة واحدة يعملان في عيادة خاصة في عمارة سكنية، افتتحها لهما جدهما، بعد أن فقد كل منهما وظيفته.

مشاهدة عالية:

المسلسل الذي يلعب دور البطولة فيه (تركي المحسن، نواف الظفيري، ونورة العنبر) حظي بشعبية كبيرة، وبات يحقق نسب مشاهدة مرتفعة، حيث تتصاعد الأحداث حينما يظهر منافسون للطبيبين في العيادة المجاورة.

ويعتبر مسلسل عيادة سكنية، الذي يعرض يوميًّا في تمام الساعة 7:40م، أحد الأعمال الترفيهية التي يغلب عليها الطابع الكوميدي الشيق والمثير، التي حرصت الدورة البرامجية الجديدة في هيئة الإذاعة والتلفزيون على تنوع محتوياتها لتلبي ذائقة كافة الأطياف من المجتمع السعودي من خلال أكثر من 33 عملًا تلفزيونيًّا.

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