كيف سيرد ريجيكامب على لوشيسكو ؟

المواطن - محمد سمعه

يخطط المدرب الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الأهلي للرد على مواطنه رازفان لوشيسكو مدرب الهلال السابق، بعد تصريحات الأخير عن الأهلي.

وكان مدرب الهلال السابق قال في تصريحات إعلامية لـ برنامج “صدى الملاعب” المذاع على قناة Mbc 1 إن الأهلي لا يملك شخصية البطل وراهن على أن الراقي لن يواصل المنافسة على لقب دوري المحترفين بالموسم الحالي.

ماذا يُوجد أمام ريجيكامب بعد تصريحات لوشيسكو ؟

وأصبح المدرب ريجيكامب مطالبًا بإنهاء الموسم مع الأهلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المربع الذهبي المؤهل لـ دوري أبطال آسيا بالموسم المقبل، إضافة لتحقيق الفوز في آخر 5 جولات بـ دوري المحترفين، خاصة أن الأهلي يفصل بينه وبين المركز الرابع حاليًا ست نقاط فقط.

وقبل تصريحات لوشيسكو، مر النادي الأهلي بأزمات عديدة على المستوى الإداري أثرت على الأداء الفني للفريق في أرضية الملعب، مما جعل الفريق يتراجع من الصدارة للمركز الرابع، ومن الرابع إلى المركز السابع حاليًا بعدما كان متصدرًا للدوري في الفترة الماضية.

موعد مباراة الأهلي في أبطال آسيا

يذكر أن الأهلي سيواجه فريق استقلال طهران الإيراني بالجولة الأولى من دور المجموعات لـ دوري أبطال آسيا يوم الخميس المقبل، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

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