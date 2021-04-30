لأمنكم وسلامتكم .. 911 في خدمتكم بمنطقتي مكة والرياض

المواطن - الرياض

أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911 جاهزيته لخدمة المواطنين والمقيمين بمنطقتي مكة المكرمة والرياض على مدار الساعة.

وقال المركز في تغريدة عبر “تويتر”: “لأمنكم وسلامتكم .. (911) في خدمتكم بمنطقتي مكة المكرمة والرياض”.

نبذة عن مركز 911

يذكر أن عملية إنشاء وتطوير مهام وأعمال المركز الوطني للعمليات الأمنية الذي كان يعرف سابقًا بمركز القيادة والسيطرة والتحكم بمراحل متعددة، وكانت مهمته تقتصر على الدور التنسيقي لجهود الجهات الأمنية فيما بينها من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى.

تجهيزات تقنية وكوادر بشرية

ومع ازدياد المهام الموكلة للمركز واستشعارًا لأهمية دوره وانطلاقًا من توجيهات القيادة الحكيمة بتوفير جميع متطلبات العمل الأمني للرقي به، صدر توجيه وزير الداخلية بتغير اسم مركز القيادة والسيطرة والتحكم بوزارة الداخلية إلى (المركز الوطني للعمليات الأمنية) وذلك لاستيعاب مهام جديدة يطلبها الواقع الأمني, حيث كانت تطلعات سموه بوجود مركز على مستوى عالٍ من التجهيزات التقنية والكوادر البشرية القادرة على مواكبة العمل الأمني المتطور على مستوى العالم والانطلاق بالعمل الأمني إلى آفاق أرحب لخدمة قاطني هذا البلد المعطاء، وثمرة ذلك انطلاق مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة والذي سيعقبه إنشاء مراكز لبقية المناطق بإذن الله حيث يضم المركز الأجهزة الأمنية والخدمية في موقع واحد ليسهل تمرير المعلومات ومتابعتها حتى انتهائها .

ويقدم المركز الوطني للعمليات الأمنية الخدمة الأمنية بما تحويه من معلومات وإحصاءات وتقارير للأجهزة الأمنية المرتبطة بوزارة الداخلية، بالإضافة لقيامة بالدور التنسيقي لجهود تلك الأجهزة فيما بينها من جانب، وإذا دعت الحاجة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية أو الأهلية بالدولة من جانب آخر… كما يقوم المركز بمتابعة الحالات الطارئة الأمنية لتقييم الموقف، ومدى الحاجة للتدخل إذا تعدت الحالة الطارئة إمكانات الجهة المعنية بمعالجتها أو امتدت تأثيرات تلك الحالة للمستوى الوطني.

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