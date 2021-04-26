لحظة جريان سيول قيا جنوب شرق الطائف

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول جريان السيول في مركز قيا جنوب شرق الطائف، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.

سيول شرق قيا جنوب #الطايف

رصد العضو / صالح الحارثي@55055_saleh pic.twitter.com/32S6gWIo25 — طقس منطقة مكة المكرمة ⛈ (@Makkah_wether) April 26, 2021

وأظهر المقطع الذي بثه حساب طقس منطقة مكة المكرمة على توتير، جريان السيول بشدة وتدفق المياه في الأودية والشعاب والمرتفعات الجبلية.

حالة الطقس اليوم

وكان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول مساءً شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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