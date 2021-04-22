لحظة صادمة.. سيدة تكتشف وفاة الزوج والابن في نفس اللحظة 

المواطن- متابعة

نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل لحظة صادمة ومحزنة في آن واحدٍ بعد أن اكتشفت سيدة مصرية وفاة الأب والابن في نفس اللحظة.

وقالت التقارير إن السيدة حاولت إيقاظ زوجها في ساعة مبكرة من صباح أمس، إلا أنها اكتشفت وفاته فما كان منها إلا أنها هرولت إلى ابنها ليحاول التصرف ونجدة الأب أو طلب المساعدة لتكتشف المفاجأة الصادمة أن الابن توفي أيضًا.

إصابة الشاب بفيروس كورونا

وأشارت التقارير إلى أن الشاب المتوفى، رامي جمال، في الثلاثينيات من العمر، أُصيب بفيروس كورونا، وقد توفي في نفس توقيت وفاة الأب الستيني، ما سبب حالة من الصدمة والذهول للأم والجيران والأهل.

وقال أحد أصدقاء الشاب المتوفى إنه كان يعلم إصابته بفيروس كورونا بعد أن قام بالفحوصات اللازمة التي أثبتت إيجابية الفيروس، وعلى ذلك التزم بشرط العزل المنزلي، متابعًا أنه نصحه بعدة نصائح ليهون عليه وضعه، ليجيب الشاب الراحل أنه غير قلق على نفسه لكن خوفه الأكبر على أهله.

فيروس كورونا في مصر

ويُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر وصل إلى 218,902 حالة، وتوفي 12,866 شخصًا بينما تعافى 164,803 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي، وصلت أعداد الإصابات إلى 144,586,453 إصابة وتوفي 3,075,004 أشخاص بينما تعافى 122,764,007 أشخاص.

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